Осака пробилась в третий круг Australian Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Australian Open — 2026. Во втором раунде она одержала победу над румынкой Сораной Кырстей (41-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Осака выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кырсти один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака поборется с Мэдисон Инглис из Австралии.