Циципас не смог выйти в третий круг Australian Open

Представитель Греции Стефанос Циципас уступил чешскому теннисисту Томашу Махачу в матче второго круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Игра длилась 3 часа 8 минут. За это время Циципас выполнил 24 эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Махач реализовал три брейк-пойнта из трёх, выполнил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок.

В 1/16 финала престижных соревнований в Мельбурне Томаш Махач сразится с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти, который ранее был сильнее своего соотечественника Лоренцо Сонего (6:3, 6:3, 6:4).