Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Утром 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 242-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США. Встреча закончилась уверенной победой Хачанова в трёх сетах — 6:1, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Хачанов 15 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Басаваредди выполнил 10 эйсов при трёх двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов встретится с сильнейшим в противостоянии 36-й ракетки мира аргентинца Себастьяна Баэса и 25-го в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии.