Первая ракетка мира Алькарас вышел в третий круг Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Во втором раунде Алькарас победил немца Янника Ханфманна со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
Следующим соперником 22‑летнего испанца будет победитель матча Корентен Муте (Франция, 32) — Майкл Чжэн (США, Q).
Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Общий призовой фонд — около 75 млн долларов
Мужчины. Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Ханфманн (Германия) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:2