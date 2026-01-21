Первая ракетка мира Алькарас вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

© Матч ТВ

Во втором раунде Алькарас победил немца Янника Ханфманна со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Следующим соперником 22‑летнего испанца будет победитель матча Корентен Муте (Франция, 32) — Майкл Чжэн (США, Q).

Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Общий призовой фонд — около 75 млн долларов

Мужчины. Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Ханфманн (Германия) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:2