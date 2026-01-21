Новый тренер «Спартака» выразил готовность к давлению

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о давлении, которое будет оказываться на него во время работы в столичном клубе.

«Мы прекрасно понимаем, что работа тренера состоит из этого. Давление — часть нашей профессии. Тем более «Спартак» — очень большой клуб, и давление здесь будет соответствующим. Еще будучи футболистами, мы сталкивались с этим, так что мы готовы», – заявил Карседо.

О назначении 52-летнего испанца стало известно 5 января.

До «Спартака» работал главным тренером в «Ибице», «Сарагосе» и «Пафосе». Вместе с кипрским клубом он стал чемпионом и обладателем Кубка страны.

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича. Исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Также Карседо работал ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке» (в 2012 году), «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале». Будучи помощником, специалист стал чемпионом Франции и трехкратным победителем Лиги Европы.