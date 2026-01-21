Потапова играет на AO-2026 с переломом

55-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о выходе в третий круг Australian Open — 2026, а также раскрыла, что играет на турнире со сломанным пальцем. У теннисистки заклеен указательный палец левой руки.

В третьем круге AO-2026 экс-россиянка сыграет с лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.