Соболенко ответила на комментарии украинских теннисисток о ее позиции

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о нежелании обсуждать политические проблемы на турнирах на фоне комментариев украинских теннисисток о её политической позиции.

«Я уже много об этом говорила. Я хочу мира, и если бы я могла что-то изменить, я бы это сделала, но я здесь ради тенниса. Это теннисный турнир, и я не хочу говорить о политике», — сказала Соболенко на пресс-конференции Australian Open.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.