Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что никогда не задумывался о смене спортивного гражданства.

Медведеву 29 лет, он уроженец Москвы. В 2025 году сразу несколько российских теннисисток перешли под флаги других стран: Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова (все — Узбекистан).

— В прошлом году многие российские игроки сменили гражданство. Что вы об этом думаете? Понимаете, почему они пошли на такой шаг?

— Я сказал, что на 100% понимаю и уважаю их, потому что это то, что можно сделать, особенно в спорте. Возможно, для спортсменов это даже проще, чем для остальных людей. Я никогда не задумывался об этом, потому что верю, что место, где ты родился, имеет большое значение. Политика и остальные вещи — это другое дело. Повторюсь, многие игроки меняют гражданство, и среди них есть мои друзья. Это их выбор, — сказал Медведев на пресс‑конференции.

В среду Медведев в четырех партиях обыграл француза Кентена Алиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Россиянин в следующем раунде Australian Open сыграет против Фабиана Марожана из Венгрии.