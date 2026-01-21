Вице-президент Федерации тенниса Узбекистана рассказала о контрактах спортсменок

Вице-президент Федерации тенниса Узбекистана и экс-16-я ракетка мира Ирода Туляганова в интервью Спортсу’’ рассказала условия, которые выдвигаются спортсменам, сменившим гражданство.

Напомним, в прошлом году под флаг Узбекистана перешли четыре бывшие российские теннисистки – Камилла Рахимова, Полина Кудерметова, Мария Тимофеева и 15-летняя Александра Бармичева.

– Что будет с финансированием натурализованных игроков, если они перестанут показывать результаты?

– У нас есть определенные требования для игроков. Они должны оставаться минимум в топ-300 – чтобы представлять нас хотя бы на командных соревнованиях, «Челленджерах», в квалификациях «Больших шлемов». Это важно.

Ну и прописаны некоторые другие моменты. Что нельзя ни в коем случае гулять перед важными соревнованиями, нельзя касаться национальных тем. Мы интернациональная страна – любим всех.

– На какой период заключается контракт?

– На данный момент до конца 2028-го, олимпийского года. И, конечно, если девочки останутся на высоких местах в рейтинге, их после Олимпиады никто не бросит. Это же игроки, которые будут вести за собой молодежь. Если они будут в команде Кубка Билли Джин Кинг, молодежь будет стараться их обыграть, будет выступать с ними в паре.

– Что именно Федерация тенниса Узбекистана дает игрокам? Это свободные деньги, инфраструктура, специалисты? Если теннисистка придет и скажет: «Мне нужна энная сумма денег на такого-то тренера», – вы можете ей отказать?

– Мы не лезем в тренировочный процесс. Игроки и их команды сами понимают, что им нужно. Мы не имеем права сказать, что нам не нравится этот тренер, с ним мы не работаем. Но при этом финансирование не безлимитное, мы не можем им предоставить тренера первой ракетки мира.

– У игроков есть фиксированная зарплата?

– Зарплаты нет. Мы выделяем им сумму на перелеты, проживание, питание, тренировки и зарплаты тренеров. При этом мы не требуем строгой отчетности – мы же сами были в туре, примерно представляем уровень затрат.

Но, конечно, никто просто так деньги не дает – берите и идите, куда хотите. Нет, все деньги идут на выступление на турнирах.