Зверев рассказал о травме, полученной в матче AO

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над Александром Мюллером во втором круге Australian Open – 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

© Sports.ru

– Саша, невероятный матч. Уровень был запредельным. Как ты выдержал концовку – со стороны казалось, что вы играли на максимуме возможностей.

– Прежде всего нужно отдать должное сопернику. Два дня назад он провел пятисетовик с тай-брейком в решающей партии против австралийца Попырина, и то, как он сегодня вышел на корт, было впечатляюще. Он показал очень высокий уровень. Я не знал, хватит ли ему энергии, но теперь точно ясно, что он один из самых физически готовых игроков тура. Поэтому я особенно доволен этим матчем.

– Атмосфера сегодня тоже была особенной. Каково играть при такой поддержке?

– Это мой любимый корт в Мельбурне (они играли на Арене Джона Кейна – Спортс’’). Атмосфера здесь всегда сумасшедшая: трибуны очень эмоциональные, шумные – я обожаю такую обстановку. Каждый раз получаю удовольствие, выходя сюда, и надеюсь сыграть здесь еще много раз.

– В третьем и четвертом сетах был тревожный момент с ногой. Как ты себя сейчас чувствуешь?

– Я принял обезболивающее, и после этого все было нормально. Я не из тех, кто часто берет медперерывы, но немного испугался, потому что боль была ближе к ахиллу, а за последние годы в туре было много подобных травм. Поэтому я просто хотел, чтобы физио все проверил. После этого я двигался и играл без проблем. Надеюсь, завтра все будет в порядке, – сказал Зверев в интервью на корте.