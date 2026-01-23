Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во третьем круге она одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Русе ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в 1/4 финала Australian Open Мирра Андреева поборется с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.