Рублев разгромно проиграл в третьем круге Australian Open

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (21-е место в рейтинге ATP) в матче третьего круга турнира Australian Open — 2026. Встреча продлилась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

© Чемпионат.com

По ходу матча Серундоло сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Рублёв подал навылет пять раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Серундоло сыграет с победителем матча между немецким теннисистом Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри.