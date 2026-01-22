126-я ракетка мира сенсационно вышла в третий круг AO

126-я ракетка мира Никола Бартункова во втором туре Australian Open обыграла Белинду Бенчич – 6:3, 0:6, 6:4.

Чешка прервала 12-матчевую беспроигрышную серию десятой ракетки мира. Бенчич проиграла впервые с октябрьского турнира в Нинбо.

19-летняя Бартункова впервые играет в основной сетке «Большого шлема». Также она провела и выиграла первый матч против соперницы из топ-10.

За выход во вторую неделю Бартункова сыграет с Элизой Мертенс.