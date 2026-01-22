Рыбакина рассказала о работе над собой

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в третий круг Australian Open — 2026 рассказала, над какими аспектами своей игры работает сейчас.

— Как сейчас вы работаете над собой?

— Мы много работаем над физикой, техникой, кучей всего. Я просто надеюсь, что с каждым матчем буду показывать лучший теннис и всё, над чем мы работали, смогу воплотить на корте.

— Ты уверена, что это всё? Хочешь рассказать побольше? Никто не слушает, можешь сказать, над чем работаешь…

— Нет, всё нормально, оставлю это при себе, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Рыбакина поборется с Терезой Валентовой из Чехии.