Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече третьего круга, которая прошла в ночь на пятницу, 23 января, россиянин играл с 47-й ракеткой мира — венгром Фабианом Марожаном. В первых двух партиях Медведев потерпел поражение (6:7, 4:6), но затем взял три сета подряд (7:5, 6:0, 6:3). Встреча продлилась 3 часа 46 минут.

В четвертом круге Медведев, занимающий 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), встретится с 29-й ракеткой мира — американцем Ленером Тьеном. Матч пройдет в ночь на воскресенье, 25 января.

Ранее Медведев раскрыл отношение к смене гражданства теннисистами-соотечественниками. Игрок отметил, что относится к этому спокойно.