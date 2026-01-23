Даниил Медведев одержал волевую победу в третьем круге Australian Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Фабиана Марожана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), отыгравшись с 0-2 по сетам. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 11-м номером. В следующем круге россиянин встретится с американцем Лёрнером Тьеном (25-й номер посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Марожану 26 лет, он является 47-й ракеткой мира и ни разу не побеждал на турнирах ATP. Он повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема и в третий раз дошел до третьего круга Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.