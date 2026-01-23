«Он в жизни ***** никого не выигрывал». Бублик — во время матча с Этчеверри на AO-2026

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выразил недоумение уровнем игры своего соперника по третьему кругу Australian Open — 2026, аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (62-й номер рейтинга ATP). Бублик забрал первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:4).

«Он, *****, в жизни ***** никого не выигрывал. Вы чё, ********* что ли?» — сказал Бублик по ходу первой партии.

Томас Мартин Этчеверри — бывшая 27-я ракетка мира в одиночном разряде.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.