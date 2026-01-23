Бублик пробился в четвертый круг Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

© Соцсети

Бублик, получивший от организаторов 10‑й номер посева, в третьем раунде обыграл аргентинца Томаса Эчеверри со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 37 минут.

Бублик впервые в карьере дошел до четвертого круга Australian Open. Его следующим соперником будет австралиец Алекс Де Минор (6‑й номер посева).

Турнир Большого шлема. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Общий призовой фонд — около 75 млн долларов

Мужчины. Третий круг

Александр Бублик (Казахстан, 10) — Томас Эчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4