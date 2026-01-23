Мирра Андреева повторила уникальное достижение Винус Уильямс

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третий раз подряд вышла в четвёртый круг на Australian Open. В третьем круге AO-2026 Андреева обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Андреева стала первой теннисисткой со времён семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Винус Уильямс, которой удалось выйти как минимум в 1/8 финала на своих первых трёх Australian Open. Уильямс-старшей это достижение покорилось в 1998, 1999 и 2001 годы (в 2000-м не принимала участие).

Мирра Андреева пока что ни разу не проходила дальше четвёртого круга на Australian Open. За выход в 1/4 финала она поборется с украинкой Элиной Свитолиной.