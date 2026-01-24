«Уже изнурительно»: российский тренер о победе Медведева на Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Даниил Медведев не без труда выиграл матч у представителя Венгрии Фабиана Марожана в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Медведев проявил себя, за счет характера прошел. Дальше уже равные матчи, нужно отдаваться полностью, а так кому повезет. Конечно, играть пять сетов — это тяжело. Но один раз еще ладно, но подряд два, например, это уже изнурительно. Медведеву нужно держаться», — подчеркнул он.

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут. Проиграв первые два сета Марожану со счетом 6:7 (5:7), 4:6, Медведев сумел отыграться в трех следующих — 7:5, 6:0, 6:3. В следующем матче представитель России сразится с американским теннисистом Ленером Тьеном. Матч состоится 25 января, его ориентировочный старт — 3:00 по московскому времени.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).