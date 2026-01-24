Осака снялась перед третьим кругом Australian Open

Наоми Осака снялась с Australian Open перед матчем третьего круга против Мэддисон Инглис.

© Sports.ru

«Организм требует внимания после последнего матча. Я была очень рада и хотела продолжать, этот результат значил для меня многое, поэтому то, что мне пришлось остановиться, разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать и усугублять повреждение, если хочу вернуться на корт», – написала японка в соцсети.