Осака снялась перед третьим кругом Australian Open
Наоми Осака снялась с Australian Open перед матчем третьего круга против Мэддисон Инглис.
«Организм требует внимания после последнего матча. Я была очень рада и хотела продолжать, этот результат значил для меня многое, поэтому то, что мне пришлось остановиться, разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать и усугублять повреждение, если хочу вернуться на корт», – написала японка в соцсети.
