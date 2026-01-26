Рыбакина вышла в четвертьфинал AO-2026

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в четвёртом круге Australian Open — 2026 одержала уверенную победу над соперницей из Бельгии Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 21-ю строчку, и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча теннисисток продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

© Чемпионат.com

По ходу матча Рыбакина сделала 10 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Мертенс подала навылет три раза, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и австралийкой Мэддисон Инглис.