Калинская проиграла Иге Швёнтек в третьем круге Australian Open — 2026

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем раунде она проиграла второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 1:6.

© Чемпионат.com

Встреча теннисисток продлилась 1 час 44 минуты. За это время Калинская сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Швёнтек два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии — 2026 Швёнтек встретится с представительницей Австралии Мэддисон Инглис.