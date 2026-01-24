Российскую теннисистку дисквалифицировали за «недостойное поведение»

Российская теннисистка, 14-летняя Екатерина Дроздова дисквалифицирована за нарушение спортивной этики во время тренировочных сборов. Такое решение приняла Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК), сообщает официальный сайт Федерации настольного тенниса России.

В документе сказано, что комиссия рассмотрела документы о «недостойном поведении спортсменки Е. Дроздовой во время тренировочных сборов» и ознакомилась с приложенными видеоматериалами.

Члены комиссии решили, что содержание данных видеороликов «наносит существенный вред репутации настольного тенниса в стране и порочит звание игрока сборной». Поведение спортсменки заслуживает серьезного наказания, в случае повторения подобного может быть рассмотрен вопрос об исключении Дроздовой из списков сборной России.

Спортсменку наказали прямой дисквалификацией на три месяца и условной дисквалификацией на шесть месяцев, начиная с 21 января 2026 года.

Подробностей о «недостойном поведении» юной спортсменки пока не приводится.

В рейтинге Федерации настольного тенниса среди спортсменок до 16 лет Дроздова занимает 4-е место.