Три россиянки вышли во второй круг юниорского Australian Open – 2026

Три российских теннисистки вышли во второй круг юниорского Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В следующем круге турнира сыграют Анастасия Лизунова, Рада Золотарёва и Анна Пушкарёва. Не смогли преодолеть барьер первого круга Фелицата Дорофеева-Рыбас и Полина Березина, которая снялась с турнира. В сетке юниорского одиночного турнира свой стартовый матч проиграл Марат Салбиев.

Юниорский Australian Open — 2026. Матчи первого круга с участием российских теннисистов:

Полина Березина (Россия) – Дениса Солдакова (Чехия) – отказ Березиной;

Анастасия Лизунова (Россия) – Рио Йосида (Япония) – 6:2, 7:5;

Надя Лагаев (Канада) – Фелицата Дорофеева-Рыбас (Россия) – 6:2, 6:3;

Анна Пушкарёва (Россия) – Маая Раджешваран Ревати (Индия) – 6:4, 6:1;

Рада Золотарёва (Россия) – Нэнси Ли (США) – 6:4, 6:1;

Марат Салбиев (Россия) – Жига Сеско (Словения) – 3:6, 2:6.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.