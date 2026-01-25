18-летняя Андреева расплакалась во время матча с украинкой на Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слез по ходу матча четвёртого круга с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open).

18-летняя россиянка не смогла выиграть ни одного сета и последней из представителей России завершила выступление в одиночном разряде на турнире.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных. После завершения матча теннисистки не пожали друг другу руки.

Свитолина, в четвертьфинале турнира сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.