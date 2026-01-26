Чесноков поставил оценку выступлению россиян на Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисистов на Australian Open – 2026.

«Явного провала на турнире не произошло, но особо никто и не порадовал. Конечно, хотелось бы видеть кого-то из россиян хотя бы в четвертьфинале, но в этот раз не получилось. Я бы поставил тройку россиянам за выступление на Australian Open в этом году», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Все российские теннисисты завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в одиночном разряде, не добравшись до 1/4 финала. Последней из представителей России турнир покинула серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира Мирра Андреева.