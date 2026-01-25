«Как нашел, так и потерял»: Кафельников о провале Медведева на Australian Open

Известный российский теннисист Евгений Кафельников назвал абсолютно закономерным результатом поражение россиянина Даниила Медведева от от американца Ленера Тьена в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Даниилу сегодня нечем было обыгрывать соперника. Как Медведев нашел свою игру перед турниром, так сегодня и потерял — ее вообще не было. Тьен не оставил ему ни одного шанса», = подчеркнул он.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию. Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул.