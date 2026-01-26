Музетти впервые вышел в четвертьфинал Australian Open и сыграет с Джоковичем

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Тэйлора Фрица в четвертом круге Australian Open. Матч закончился со счетом 6:2, 7:5, 6:4.

Итальянец четвертый раз вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема» и первый – на Australian Open.

Кроме того, он одержал 15-ю победу над игроком топ-10. Теперь его статистика против первой десятки – 15:34. При этом на турнирах «Большого шлема» победа над Фрицем стала для него всего второй в матчах в топ-10.

За выход в полуфинал Музетти сыграет с Новаком Джоковичем, которому уступает в личке со счетом 1:9.