Музетти впервые вышел в четвертьфинал Australian Open и сыграет с Джоковичем
Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Тэйлора Фрица в четвертом круге Australian Open. Матч закончился со счетом 6:2, 7:5, 6:4.
Итальянец четвертый раз вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема» и первый – на Australian Open.
Кроме того, он одержал 15-ю победу над игроком топ-10. Теперь его статистика против первой десятки – 15:34. При этом на турнирах «Большого шлема» победа над Фрицем стала для него всего второй в матчах в топ-10.
За выход в полуфинал Музетти сыграет с Новаком Джоковичем, которому уступает в личке со счетом 1:9.