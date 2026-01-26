Швентек стала последней четвертьфиналисткой AO-2026

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно обыграла в матче четвёртого круга Australian Open — 2026 представительницу Австралии Мэддисон Инглис, занимающую в рейтинге WTA 168-ю строчку, и стала последней четвертьфиналисткой турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Швёнтек.

По ходу матча Инглис сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила также одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В четвертьфинале турнира Швёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.