У Мирры Андреевой не увидели перспектив и будущего

Финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков раскритиковал игру 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open), припомнив матч против Елены-Габриэы Русе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

© Газета.Ru

«Выключил теннис — мне было неинтересно. Игру вела Русе, выигрывала мячи, но и ошибалась. Мирра играла пассивно. Может, результат потрясающий, но с такой игрой не вижу перспектив и будущего», — отметил он.

Андреева завершила выступление на стадии 1/8 финала турнира, проиграв украинке Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных. После завершения матча теннисистки не пожали друг другу руки.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.