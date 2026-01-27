Зверев установил уникальное достижение

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 соперника из США Лёнера Тьена и вышел в полуфинал турнира.

Выход в полуфинал на текущем соревновании стал для Зверева 10-м на турнирах «Большого шлема» в карьере, что, согласно Opta, делает его первым игроком, достигшим данной отметки среди теннисистов, родившихся после 1990-го года. Ранее этот рекорд принадлежал нынешней 12-й ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.

Самое большое количество выходов в полуфинальные стадии турниров «Большого шлема» принадлежит действующему 38-летнему сербскому теннисисту, четвёртой ракетке мира Новаку Джоковичу (53 полуфинала).