Украинка Свитолина разгромила Гауфф в 1/4 финала Australian Open

12-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:1, 6:2 она оказалась сильнее третьего номера рейтинга американки Кори Гауфф.

Встреча длилась 59 минут. За это время Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнила четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.

В полуфинале турнира в Мельбурне Элина Свитолина сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Она ранее одолела Иву Йович из США.