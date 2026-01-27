Немецкий теннисист выругался на русском в матче Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) с представителем США Лернером Тьеном выругался на русском языке.

В социальных сетях распространилось видео, как Зверев выругался с применением русских матерных слов в адрес, вероятно, болельщиков, находящихся на трибунах.

Зверев родился в семье русских теннисистов, эмигрировавших из СССР. Его отец — советский теннисист Александр Зверев — старший.

Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). Зверев 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Тьен выполнил 11 эйсов при девяти двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта из трех заработанных за матч.

За выход в финал австралийского турнира Зверев сразится с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом, который возглавляет мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, и австралийцем Алексом де Минором. Их матч начался в 12:30 по московскому времени.