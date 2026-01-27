18-летняя теннисистка рассказала об общении с Джоковичем на Australian Open

Йович об общении с Джоковичем на Australian Open: «Мне кажется, у нас завязалась небольшая дружба»
18-летняя Ива Йович рассказала, как общалась с Новаком Джоковичем во время Australian Open.
Американка впервые дошла до четвертьфинала «Большого шлема», где уступила Арине Соболенко (3:6, 0:6).
«Он писал мне сообщения с советами из круга в круг. Мы держали контакт, и мне кажется, что у нас даже завязалась небольшая дружба. Это просто невероятно. Желаю ему всего наилучшего в оставшейся части турнира. Надеюсь, по ходу сезона удастся провести с ним больше времени и поболеть за него – он потрясающий».
Также она рассказала, чем ее вдохновляет 24-кратный чемпион «Больших шлемов».
«Меня восхищает, как он душит соперников, как проводит ключевые очки. Он одинаково уверенно чувствует себя и в обороне, и в атаке. Впечатляет, как он выстраивает игру. Помню, Андре Агасси сравнивал его с боксером – за умение наносить точные удары. Подготовка у него невероятная. Надеюсь когда-нибудь приблизиться к такому уровню», – сказал Йович на пресс-конференции.
