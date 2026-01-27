Гауфф высказалась о поражении Свитолиной в 1/4 финала AO-2026

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф высказалась по поводу поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 1:6, 2:6 она проиграла украинке Элине Свитолиной.

«В этом полностью её заслуга. Именно она заставила меня играть так. Это не было похоже на то, что я просто проснулась и подумала: «Ну да, сегодня плохой день». Плохие дни очень часто возникают именно из-за того, как действует твой соперник», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В матче со Свитолиной Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.