Алькарас вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в трёх сетах одержал победу над соперником из Австралии шестой ракеткой мира Алексом де Минором в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 вышел в полуфинал турнира. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1.

По ходу матча Алькарас сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. Де минор подал навылет один раз, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Алькатрас сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.