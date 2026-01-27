Алькарас высказался о полуфинале Australian Open против Зверева

Карлос Алькарас оценил победу над Алексом де Минауром в четвертьфинале Australian Open – 7:5, 6:2, 6:1.

© Sports.ru

– Я очень доволен тем, как играю от матча к матчу. С первого круга мой уровень постепенно растет, и это именно то, чего мы добивались. Я много говорил с командой о терпении – иногда хочется, чтобы все получалось сразу. Ребята напоминали: нужная форма обязательно придет. Сегодня я чувствовал себя очень комфортно на корте, показывал действительно качественный теннис и рад, что смог выйти в полуфинал.

– Против такого быстрого и цепкого соперника, как Алекс, важно терпение, но при этом ты часто действовал первым номером. Каково играть против его обороны?

– Это очень сложно. Я был хорош на старте матча – в первых геймах сделал семь-восемь виннерсов. Но против Алекса постоянно возникает ощущение спешки: хочется пробивать каждый мяч максимально сильно, а с ним так играть невозможно.

До счета 4:4 я немного торопился, а потом постарался успокоиться, добавить терпения – и с этого момента все начало складываться гораздо лучше. С ним нужно выигрывать один розыгрыш по три-четыре раза. Это и показывает, насколько тяжело против него играть.

– Впереди матч с Александром Зверевым, с которым у тебя уже богатая история противостояний. Как будешь его обыгрывать?

– Нужно еще поднимать уровень. Я видел, как Саша проводит турнир: уверенный, агрессивный теннис, хорошая подача. Мы тренировались перед турниром – он выиграл 7:6, показывая очень хороший теннис.

Так что готовиться нужно всей командой, и особое внимание уделить тактике. Нас ждет большая битва. С нетерпением жду этого матча – и, если получится, постараюсь взять реванш, – сказал Алькарас в интервью на корте с Джимом Курье.