Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек и вышла в 1/2 финала AO-2026

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open — 2026. В матче 1/4 финала она победила вторую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Швёнтек, со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. За это время Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк‑пойнта из семи; у Швёнтек — три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк‑пойнт из четырёх.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Рыбакина сыграет с — Джессикой Пегулой (6‑я в рейтинге WTA), которая в 1/4 финала обыграла четвертую ракетку мира Аманду Анисимову.