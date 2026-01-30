Рада Золотарёва вышла в полуфинал юниорского AO-2026 в одиночном разряде

Российская теннисистка Рада Золотарёва пробилась в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 среди девушек в одиночном разряде. В ночь с 29 на 30 января мск в матче 1/4 финала Золотарёва переиграла в двух сетах 11-ю сеяную китаянку Юшань Шао — 7:5, 6:3.

© Чемпионат.com

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Золотарёва трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Её соперница выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и использовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

В полуфинале юниорского Australian Open — 2026 Рада Золотарёва сыграет с победительницей матча между выступающей под флагом Франции Ксенией Ефремовой (третий посев) и японкой Канон Савасиро (10-й посев).