Джокович отдал розыгрыш, сказав, что коснулся мяча Музетти, который ушел в аут – судья этого не заметил

Новак Джокович отдал розыгрыш Лоренцо Музетти во время четвертьфинала Australian Open.

При счете 5:3 во втором сете Джокович вел 30:15 на своей подаче. Он вышел к сетке после укороченного, Музетти бросил диагональный ответ и не попал в корт. После этого Джокович сказал, что задел мяч краем обода, когда он еще был в игре.

В итоге Джокович проиграл этот гейм и второй сет. Счет стал 4:6, 3:6.