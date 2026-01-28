Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open после снятия Лоренцо Музетти

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 после того, как пятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог продолжать борьбу. Счёт 6:4, 6:3, 1:3 (отказ).

После второго сета Музетти взял медицинский перерыв из за проблем с правым квадрицепсом.

Далее Джокович встретится с сильнейшим в противостоянии второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (второй посев) и седьмого в мировом рейтинге Бена Шелтона из США (восьмой посев).