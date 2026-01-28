Анисимова прокомментировала поражение от Пегулы в 1/4 финала Australian Open

Анисимова о поражении от Пегулы в 1/4 финала Australian Open: «Я была удивлена своей игрой»
Аманда Анисимова поделилась мыслями о поражении в четвертьфинале Australian Open. Она проиграла Джессике Пегуле со счетом 2:6, 6:7(1).
– Были ли вы удивлены ее сегодняшней игре в защите?
– Нет. Я ожидала, что она так и будет играть, так что я не удивлена. Я скорее была удивлена своей игрой.
– Вы нехорошо чувствовали себя с самого утра, плохо размялись, или это был полный шок, что вы не чувствовали себя в форме, как только начался матч?
– Нет, у меня была отличная разминка, я хорошо себя чувствовала. Почти весь день я была спокойна.
А потом я начала просто немного не попадать – буквально на чуть-чуть. В теннисе иногда так бывает. Что-то складывается не в твою пользу или же ты немного ошибаешься.
Мне просто надо понять, что идет не так в такие моменты и как я могу в некотором смысле очиститься, вернуться в игру. Так что мне стоит извлечь уроки из этого матча и понять, что я сделала неправильно, – сказала американка на пресс-конференции.
