Соболенко высказалась после выхода в финал Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась по поводу своих успехов. Она отметила, что маленькая версия белорусской спортсменки гордилась бы собой настоящей.

— Как сильно гордилась бы тобой 10-летняя версия Арины Соболенко?

— Никогда не думала, что войду в топ-10, стану стабильной и буду играть на таких больших аренах, здесь, получать такую поддержку. Каждый день я благодарна за всё, что у меня есть. Думаю, она гордилась бы мной, — сказала Соболенко в интервью на корте.

Сегодня, 29 января, Соболенко обыграла 12-ю ракетку мира Элину Свитолину со счётом 6:2, 6:3 в полуфинале АО-2026. Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время представительница Беларуси не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В финале Арина Соболенко сыграет с сильнейшей в матче Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).