Руне ответил на критику Музетти

Руне в ответ на критику Музетти: «Посмотрите, что случилось, когда я играл с надрывом. Прекрасно понимаю, почему он послушал свой организм»
Хольгер Руне ответил на критику в адрес Лоренцо Музетти. Ранее итальянец снялся с четвертьфинала Australian Open, ведя у Новака Джоковича 2:0 по сетам.
После этого один из болельщиков написал в твиттере:
«Музетти снялся слишком легко. Он не сражался. Может быть, я прозвучу жестко, но у всех игроков есть небольшие проблемы. А когда ты в четвертьфинале «Большого шлема» и ведешь 2:0 по сетам, то стоит попросить помощи и бороться дальше. А он легко сдался, и делал так много раз. Он не боец».
Руне ответил:
«Посмотрите, что случилось со мной, когда я играл с надрывом первой степени... Это стоило мне гораздо большего перерыва в игре, чем когда-либо. Да, мы хотим сражаться любой ценой сквозь боль, но я прекрасно понимаю, почему Музетти послушал свой организм».
Напомним, Руне разорвал ахиллово сухожилие на турнире в Стокгольме в конце октября прошлого года. Он еще не вернулся в тур.
«Это победа Министерства спорта». Дмитрий Васильев о 13 россиянах на Олимпиаде
Перес попросил нескольких игроков «Реала» изменить отношение к делу после увольнения Алонсо. Один из них – Беллингем (Cadena SER)
Анисимова после вылета с Australian Open: «Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте. Возможно, мне стоит лучше контролировать ПМС»
«Это победа Министерства спорта». Дмитрий Васильев о 13 россиянах на Олимпиаде
Перес попросил нескольких игроков «Реала» изменить отношение к делу после увольнения Алонсо. Один из них – Беллингем (Cadena SER)
Анисимова после вылета с Australian Open: «Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте. Возможно, мне стоит лучше контролировать ПМС»