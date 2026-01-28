Руне ответил на критику Музетти

Хольгер Руне ответил на критику в адрес Лоренцо Музетти. Ранее итальянец снялся с четвертьфинала Australian Open, ведя у Новака Джоковича 2:0 по сетам.

После этого один из болельщиков написал в твиттере:

«Музетти снялся слишком легко. Он не сражался. Может быть, я прозвучу жестко, но у всех игроков есть небольшие проблемы. А когда ты в четвертьфинале «Большого шлема» и ведешь 2:0 по сетам, то стоит попросить помощи и бороться дальше. А он легко сдался, и делал так много раз. Он не боец».

Руне ответил:

«Посмотрите, что случилось со мной, когда я играл с надрывом первой степени... Это стоило мне гораздо большего перерыва в игре, чем когда-либо. Да, мы хотим сражаться любой ценой сквозь боль, но я прекрасно понимаю, почему Музетти послушал свой организм».

Напомним, Руне разорвал ахиллово сухожилие на турнире в Стокгольме в конце октября прошлого года. Он еще не вернулся в тур.