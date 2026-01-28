Анисимова после вылета с Australian Open: «Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте. Возможно, мне стоит лучше контролировать ПМС»
Аманда Анисимова написала пост по итогам выступления на Australian Open.
Сегодня она уступила Джессике Пегула в четвертьфинале – 2:6, 6:7(1).
«Я все еще учусь и расту как игрок. Сегодня мне не понравилось, как я вела себя на корте – это не тот образ, в котором я хочу развиваться в теннисе. После небольшого самоанализа понимаю: с таким настроем будет сложно прийти к большим целям. Эмоции взяли верх – и, возможно, мне просто стоит лучше контролировать ПМС (шучу, но не совсем). При этом я довольна тем, как провела эти несколько недель здесь, и вернусь в следующем году сильнее🙏. Спасибо всем за поддержку – как всегда, без нее я бы не справилась🤍. И поздравления Джесс. Она в отличной форме, удачи ей дальше💙💙💙», – написала Анисимова в сторис инстаграма.
