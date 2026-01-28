Россиянка и японка вышли в полуфинал парного разряда AO

Российская теннисистка Вера Звонарёва и японка Эна Сибахара, выступающие в женском парном разряде Australian Open – 2026, вышли в полуфинальную стадию турнира, обыграв в четвертьфинале австралийский дуэт Кимберли Бирелл/Талия Гибсон со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты. За время матча Сибахара и Звонарёва выполнили три подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогли реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Пара Бирелл/Гибсон сделала в игре три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале женского парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 Звонарёва и Сибахара сыграют с бельгийской-китайским дуэтом Элисе Мертенс/Чжан Шуай.