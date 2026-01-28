Кафельников назвал самых неприятных соперников в своей карьере

Чемпионат.com

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, кого из теннисистов считал самыми неприятными соперниками во время своей спортивной карьеры.

Кафельников назвал самых неприятных соперников в своей карьере
© Чемпионат

– Было таких несколько, тех, которые доставляли мне всегда дискомфорт.

– Кто из них были самые неприятные?

– Были такие теннисисты, как Доминик Хрбаты и Томас Юханссон. Безусловно, я не беру в расчёт Пита Сампраса, который всегда мне оказывал сопротивление. Хотя Пит меня обыгрывал много-много раз, но я любил с ним играть, это доставляло мне удовольствие. А вот такие, как Доминик Хрбаты и Томас Юханссон, это был тот еще квест для меня.

– Почему?

– Не знаю почему. Может, потому что мой стиль игры подходил к их стилю, и то, что они предлагали, для меня было всегда очень дискомфортно, – сказал Кафельников в видео, размещённом в телеграм-канале First & Red.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости