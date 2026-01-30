Карлос Алькарас никогда в своей карьере не проигрывал матч, ведя 2:0 по сетам

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч 1/2 финала в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и третьим в рейтинге ATP немецким теннисистом Александром Зверевым.

На момент написания новости в матче идёт пятый сет. Алькарас повёл 2:0 по партиям, но в конце третьего сета начал испытывать проблемы с ногой. После этого Зверев выиграл два сета подряд и вывел матч в решающую партию.

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас никогда не проигрывал матчи, в которых вёл 2:0 по сетам. Зверев может стать первым игроком, кто сделает камбэк с 0:2 с Алькарасом.