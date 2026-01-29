Рыбакина установила рекорд

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, благодаря победе в 1/4 финала Australian Open — 2026 над вторым номером рейтинга WTA Игой Швёнтек из Польши (7:5, 6:1) продлила свою победную серию в матчах с представительницами топ-10 мирового рейтинга до восьми игр.

Как сообщает статистический оператор Opta, такая серия является рекордной для теннисисток, представляющих одну из стран Азии, с 1990 года, когда в мировом теннисе была установлена действующая в настоящий момент система рейтинга игроков.

В полуфинале Australian Open — 2026 Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.